Помогаем дозреть помидорам в теплице с помощью обычных яблок

20.08.2022 | 06:49

Некоторые дачники в этом году сталкиваются с серьезной проблемой. Томаты в теплице медленно созревают.

Часть садоводов предпочитает срывать плоды в стадии так называемой технической зрелости, но существует вероятность, что томаты будут менее вкусными и сочными.

Некоторые эксперты считают, что подобные действия скажутся и на будущем урожае, ведь для получения качественных семян необходимо, чтобы помидоры дозрели на корню.

В арсенале опытных дачников есть несколько проверенных способов, как помочь томатам дозреть. Оказывается, для ускорения процесса подойдут обычные летние сорта яблок.

«Рекомендую занести на ночь в теплицу пару ведер яблок. Закройте дверь, форточки. Выделяемый фруктами газ поможет томатам быстрее созревать», - поделился советом садовод Аркадий Пчелинцев.

Эксперт советует повторить процедуру три-четыре раза. По его словам, в тепле происходит ускоренный процесс брожения и выделение этанола. Начинающиеся портиться яблоки можно заменить на хорошие. Спустя неделю помидоры практически полностью дозреют.

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