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Несколько фраз, которые никогда не стоит говорить на собеседовании

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Многое люди серьезно переживают во время собеседования. Излишнее волнение иногда отражается на том, что они говорят, а следовательно - на принятии решения сотрудниками кадрового отдела.

По словам психолога Елены Потапенко, несколько простых правил помогут любому успешно пройти собеседование.

На встрече с представителями работодателя следует показать себя с лучших сторон. По мнению Потапенко, при этом важно не рассказать лишней информации. Существует несколько фраз, которые точно не стоит говорить на собеседовании, чтобы не испортить впечатление о себе.

«Все делал я». Если вы не готовы признавать вклад коллег, вас могут счесть человеком, который приписывает себе чужие заслуги. Особенно важно уметь оценивать вклад других в работу тем, кто претендует на управленческие вакансии.

«Просто мне очень нужна эта должность» Да, финансовое обеспечение важно всегда. Но, если сказать об этом слишком прямолинейно, о вас могут подумать как о человеке, в отчаянии хватающемся за любое предложение и не вникающем в суть вакансии.

«Я подзабыл, чем вы занимаетесь?» Если вы не потрудились разобраться, чем занимается данная компания, это подчеркнет ваше несерьезное, безответственное отношение к поиску работы. Черпайте информацию из открытых источников.

«Хочу вам рассказать кое-что личное». Не стоит сообщать кадровикам информацию, которая не относится к искомой вами должности! Да, возможно, вы мастерски играете на маракасах или мечтаете открыть ресторан молекулярной кухни. Но, если при этом вы метите на место главбуха или программиста, это вряд ли прибавит вам очков.

«Мой бывший начальник – ужасный человек!» Если вас спросили, почему вы решили сменить работу, не раскрывайте всех карт. Даже если с бывшим руководителем у вас были напряженные отношения, не вдавайтесь в подробности. Речь на собеседовании должна идти о вас, а не о других людях.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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