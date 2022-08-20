Гороскоп на 20 августа: львам - работа, ракам - эмоции, а кому-то сон

20.08.2022 | 00:01

Овен. Сегодня окажутся удачными поездки, переговоры и работа с юридической документацией.

Телец. В течение этого дня возможны внезапные приступы усталости и сонливости.

Близнецы. Во второй половине дня вас ожидает приятная встреча.

Рак. Постарайтесь сегодня не пугать окружающих эмоциональными всплесками.

Лев. День желательно использовать для расширения собственного кругозора.

Дева. Работы сегодня будет много, но не стремитесь сделать все сразу.

Весы. В этот день нежелательно принимать скоропалительные решения.

Скорпион. Сегодня с 15 до 17 часов вам могут сделать интересное предложение.

Стрелец. Если утром почувствуете недомогание, отпроситесь с работы. Не насилуйте организм.

Козерог. День будет сложным, и вам понадобится приложить максимум усилий, чтобы планы не сорвались.

Водолей. Сегодня отступления от намеченного пути нежелательны.

Рыбы. В этот день вас может ожидать новое знакомство. Срочно приведите себя в порядок.

Секреты для дачников и огородников, полезные советы для здоровья, предсказания астрологов и другая важная информация для читателей портала Penzainform.ru в одном разделе.