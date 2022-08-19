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Гороскоп на 19 августа: отложите дорогие покупки и визит к друзьям - звезды против

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Овен. На протяжении всего дня успех у противоположного пола обеспечен. Смело знакомьтесь с новыми людьми. Возможно, вас ждет приятный вечер.

Телец. Сегодня не лучший момент для покупки дорогих вещей. Отложите все покупки на конец недели.

Близнецы. В этот день не раздавайте обещания направо и налево - их будет трудно выполнить. Помните, слово - не воробей, вылетит - не поймаешь.

Рак. Сегодня кто-то будет распускать про вас слухи. Не идите на поводу у недоброжелателей! Вы и ваши близкие знаете, кто вы на самом деле.

Лев. Грамотно распланируйте день, иначе он выдастся хаотичным. Четкий порядок - вот залог вашего успеха сегодня.

Дева. Не стоит намечать серьезных дел и крупных сделок на вечер. Есть вероятность того, что вы потерпите неудачу.

Весы. Если возможно, отложите сегодня работу с важной документацией - неизбежны ошибки. начальство их точно не оценит.

Скорпион. Возможно, в этот день вам придется погрузиться в чужие проблемы. Помогайте другим. Когда-нибудь они обязательно выручат вас.

Стрелец. Звезды предупреждают: многое сегодня будет зависеть от силы воли. Любителям сладкого следует держаться подальше от кондитерских.

Козерог. Запланированный на вечер визит к друзьям отложите, чтобы избежать конфликта. Синяки не всегда украшают.

Водолей. Сегодня не стремитесь решить все домашние проблемы, ограничьтесь только самыми насущными.

Рыбы. Это один из наиболее конструктивных дней недели. Не дайте ему пропасть зря. Для кого-то пятница - приближение выходных, а для вас - день свершений.

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