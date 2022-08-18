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Хрустящие и сладкие: специалист дала простой совет, как избавиться от горечи огурцов

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В этом году у многих дачников возникли проблемы с выращиванием огурцов.

В редакцию поступают многочисленные жалобы. Одни садоводы жалуются на то, что из-за слишком холодных ночей они получили не такой урожай, как планировали.

Часть дачников столкнулась с тем, что выращенные овощи горчат. Журналисты портала PenzaInform.ru обратились к специалисту, чтобы выяснить причину.

«Горькими огурцы делает кукурбитацин. Это специфическое вещество начинает накапливаться, если растению холодно или не хватает влаги. Жара, сухой воздух - стресс для огурца. Если всходам и молодым растениям не обеспечить привычные условия, культура включает антистрессовый механизм», - считает председатель регионального отделения Союза садоводов России Елена Храмцова.

По ее словам, чтобы этого избежать, необходимо строго соблюдать температурный режим, поливать только теплой водой, не допускать пересушивания почвы.

«При похолодании лучше подкормить растения минеральными удобрениями или золой», - посоветовала Храмцова.

Специалист напомнила, что кукурбитацин разлагается при тепловой обработке. Горькие плоды можно вымочить перед употреблением в пищу. В таком случае от горечи не останется и следа.

Секреты для дачников и огородников, полезные советы для здоровья, предсказания астрологов и другая важная информация для читателей портала Penzainform.ru в одном разделе.

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