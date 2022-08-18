Гороскоп на 18 августа: звезды считают, что сегодня возникнут сложности у Весов и Козерогов

18.08.2022 | 08:15

Овен. Сегодня вы почувствуете себя комфортно только в компании близких друзей. Постарайтесь не общаться с малознакомыми людьми.

Телец. День удачен для изменения имиджа и приобретения новой одежды. Посетите магазины, порадуйте себя.

Близнецы. Сегодня вашему здоровью ничто не угрожает, если вы не будете рисковать им понапрасну. Откажитесь от спиртного и острого.

Рак. В этот день люди будут прислушиваться к вашему мнению, а для кого-то вы станете образцом для подражания. Удивите близких.

Лев. Сегодня ни в коем случае не обижайтесь на колкие шутки коллег. Будьте выше этого. Постарайтесь проявить свое чувство юмора.

Дева. Вам пригодится красноречие - в течение дня не раз придется отстаивать свое мнение. Не бойтесь защищать свою позицию.

Весы. Сегодня готовьтесь ответить за свои слова и взятые обязательства. Вас ожидает сложный день.

Скорпион. На работе возможны перемены в вашу пользу. Не последнюю роль сыграет личное обаяние.

Стрелец. Сегодня удачными будут покупки, связанные с благоустройством дома. Посетите садово-дачные магазины.

Козерог. В течение дня особо внимательно изучайте договоры, контракты и даже магазинные чеки.

Водолей. Свою привлекательность используйте как оружие. Вечер пройдет в романтической обстановке. Ужин при свечах - это то, что вам нужно.

Рыбы. Воздержитесь от посещения солярия. Сегодня возможна негативная реакция кожи на ультрафиолет.

Секреты для дачников и огородников, полезные советы для здоровья, предсказания астрологов и другая важная информация для читателей портала Penzainform.ru в одном разделе.