«Вернись»: известная актриса рассказала о ночи с Андреем Мироновым

29.09.2021 | 14:21

Виктория Лепко рассказала подробности отношений с Андреем Мироновым, который в тот момент был женат на Ларисе Голубкиной.

Знаменитость поделилась воспоминаниями о бале, который артист организовал у себя дома в 1985 году. Виктория Лепко отметила, что мужчины почему-то к Андрею Миронову тогда не пришли.

Актриса поведала, что артист показывал гостям комнату со шляпами. Женщины принялись их примерять, а потом все отправились к шикарному столу. По словам звезды, Андрей Миронов в тот вечер станцевал с каждой гостьей.

Виктория Лепко также поделилась деталями того, насколько теплые были у них отношения с коллегой. По ее словам, когда утром все расходились, Андрей Миронов подал пальто и шепнул: "Вернись". О том, вернулась ли она к артисту, знаменитость рассказывать не стала. Она подчеркнула, что это тайна, которая навсегда останется между ними, передает РИА ФАН.

Напомним, Андрей Миронов был женат два раза. Также у звезды театра и кино был бурный роман с Натальей Фатеевой, на которой актер хотел жениться. Однако его мать невзлюбила артистку. Она была против брака сына с ней потому, что Фатеева к тому моменту уже дважды была разведена. Андрей Миронову приписывали и множество других романов с красавицами. Не секрет, что артист пользовался большим успехом у женщин.