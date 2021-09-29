Полезное

Раскрыта тайна «парящих» камней на Байкале

Печать

Европейским ученым удалось раскрыть загадку уникального природного явления.

Специалисты из Франции смогли смоделировать ситуацию, которая объясняет эффект «байкальского дзена», когда камни оказываются на тонкой подставке изо льда.

Многие посетители озера Байкал наблюдали, что лежащие в зимнее время на льду камни со временем как бы приподнимаются на тонких ледяных ножках-пьедесталах с углублением вокруг.

Результат напоминает японские сады камней, которые символизируют дзен-буддизм, поэтому явление получило такое название.

Ученые установили, что всему виной - погода и процесс сублимации, когда происходит испарение льда без перехода в жидкую форму. На Байкале очень солнечно. Ясная погода здесь держится столько же, сколько и в южных регионах страны.

Всю зиму на Байкале дуют сильные ветра разных направлений. Камни попадают на лёд из-за действий человека или сильного ветра, нагреваются от солнца и начинают плавить лёд под собой. Но он не успевает превратиться в воду — ветер фактически выдувает нагретый лёд из-под камня. Остаётся только тонкая ножка посреди углубления, которую сохраняет тень камня.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • Названа еще одна версия долгого нахождения певицы МакSим в больнице
  • Стало известно, что случилось с группой туристов на перевале Дятлова
  • Второй шифр таинственного Зодиака разгадан спустя 51 год
  •  

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте