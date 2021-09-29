Раскрыта тайна «парящих» камней на Байкале

29.09.2021 | 10:53

Европейским ученым удалось раскрыть загадку уникального природного явления.

Специалисты из Франции смогли смоделировать ситуацию, которая объясняет эффект «байкальского дзена», когда камни оказываются на тонкой подставке изо льда.

Многие посетители озера Байкал наблюдали, что лежащие в зимнее время на льду камни со временем как бы приподнимаются на тонких ледяных ножках-пьедесталах с углублением вокруг.

Результат напоминает японские сады камней, которые символизируют дзен-буддизм, поэтому явление получило такое название.

Ученые установили, что всему виной - погода и процесс сублимации, когда происходит испарение льда без перехода в жидкую форму. На Байкале очень солнечно. Ясная погода здесь держится столько же, сколько и в южных регионах страны.

Всю зиму на Байкале дуют сильные ветра разных направлений. Камни попадают на лёд из-за действий человека или сильного ветра, нагреваются от солнца и начинают плавить лёд под собой. Но он не успевает превратиться в воду — ветер фактически выдувает нагретый лёд из-под камня. Остаётся только тонкая ножка посреди углубления, которую сохраняет тень камня.