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Обручальное кольцо на пальце Порошиной напомнило о счастливых временах

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47-летняя Мария Порошина привлекает пристальное внимание публики.

Причина повышенного интереса к актрисе не только в ее ролях, но и в загадочной личной жизни. Артистка избегает комментариев о делах амурных. При этом всем известно, что у Марии Порошиной пятеро детей.

Первую дочь актриса родила в союзе с Гошей Куценко, еще троих – в законном браке с Ильей Древновым. Пара развелась в 2018 году, а год спустя Мария Порошина родила сына – имя отца ребенка артистка скрывает.

Накануне у второй по старшинству дочери Порошиной – Серафимы был день рождения. По этому случаю любящая мать опубликовала в своем инстаграм-аккаунте семейное видео и фото.

В первом ролике артистка вместе со своей наследницей в четыре руки играют на пианино. На безымянном пальце актрисы блестит обручальное кольцо – судя по всему, видео было сделано довольно давно, когда Порошина еще состояла в браке с Древновым. Тем не менее, кольцо вызвало интерес поклонников.

Сама Мария Порошина пожелала дочери побольше счастливых моментов и главное – всегда оставаться хорошим человеком. Пользователи в свою очередь от души поздравили и счастливую мать и ее талантливую наследницу, которая уже делает большие успехи в жизни.

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Источник — dni.ru
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