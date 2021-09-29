Коллеги с Первого канала оставили без поддержки больную Гузееву

29.09.2021 | 06:00

Соведущие госпитализированной с коронавирусом Ларисы Гузеевой Роза Сябитова и Василиса Володина даже не отреагировали на ее беду. В СМИ предполагают, что они просто решили таким образом немного отомстить коллеге за ее острый язык.

Пока медики спасают знаменитость от коварной болезни, родные и друзья Ларисы Гузеевой молятся о скорейшем ее выздоровлении. Некоторые коллеги звезды экрана по шоу "Давай поженимся!" тоже переживают за ведущую.

Однако в их число не входят Роза Сябитова и Василиса Володина. Во всяком случае они до сих пор никак не прокомментировали госпитализацию актрисы. Это весьма удивило журналистов. Они предположили, что сваха и астролог отвернулись от Ларисы Гузеевой потому, что "не могут простить" телеведущую за ее постоянные шпильки в их адрес.

Примечательно, что в последние сутки Василиса Володина и Роза Сябитова заметно приободрились и принялись травить шутки на фоне беды коллеги. Отметим, что по имеющейся информации, Лариса Гузеева находится в тяжелом состоянии. Врачи держат ситуацию под контролем, пристально наблюдая за самочувствием теледивы.

Также, по данным некоторых источников, у артистки может быть поражение внутренних органов. Напомним, что перед болезнью Лариса Гузеева прошла курс детокса в клинике Крыма. Ведущая ради похудения даже купалась в холодной морской воде.