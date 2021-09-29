Еще одна звезда Голливуда после психбольницы оказалась под опекой родителей

29.09.2021 | 10:41

Американская актриса, экс-участница телешоу «Всё это» Аманда Байнс блистала в молодежных комедиях в начале 2000-х. За ее плечами «Она – мужчина», «Любовь на острове», «Чего хочет девушка». Затем артистка перестала сниматься в кино и о ней долгое время ничего не было известно.

На пике популярности Байнс пристрастилась к наркотикам. Скандалы начались, когда девушке едва исполнилось шестнадцать лет. В двадцать она уже употребляла тяжелые наркотики.

Актрису характеризовало неадекватное поведение. Она могла поссориться с коллегами, убегала со съемочной площадки. Садилась за руль под наркотиками, пыталась поджечь чужой дом, выбрасывала вещи с 36 этажа своей квартиры на Манхэттене.

Байнс пытались спасти. Несколько раз ее отправляли на принудительное лечение в психиатрическую клинику, пытались избавить от зависимости. Плодов это не принесло. Когда актриса лишилась денег, ее родители просто закрыли счета Аманды, Байнс обвинила своего отца в домогательстве и угрожала судом, если он не вернёт деньги.

В последние два года актриса не была замечена в каких-либо скандалах. Она пыталась вернуться в кино, планировала начать музыкальную карьеру. По словам ее адвоката, опеку могут прекратить в любой момент, всё зависит от психики его подопечной.