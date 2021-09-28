Схожий сценарий: происходящее с Гузеевой сравнили с болезнью МакSим

28.09.2021 | 11:08

Лариса Гузеева в настоящее время находится в больнице под пристальным наблюдением врачей.

Накануне поклонников всенародно любимой актрисы встревожила новость о том, что 62-летняя Лариса Гузеева попала в больницу. По первоначальным данным, тест пациентки на коронавирус дал отрицательный результат.

Однако позже стало ясно, что коварный вирус все же не прошел мимо – это подтвердило очередное исследование на ковид, а состояние Ларисы Гузеевой уже стали оценивать как тяжелое.

Оказалось, что в течении болезни телеведущей есть определенные сходства со страшным заболеванием певицы Максим, выздоровление которой многие до сих пор считают настоящим чудом. Во-первых обе женщины почувствовали себя плохо в поездке. Если в случае с Абросимовой это были гастроли в Казани, то Гузеева в последние дни находилась на детоксе в Крыму. Вернувшись оттуда, телеведущая попала в Коммунарку.

Во-вторых, у обеих знаменитостей не сразу обнаружили коронавирусную инфекцию. Врач Тимур Пестерев в комментарии Woman.ru объяснил, что изначальный отрицательный результат теста мог быть индивидуальной реакцией пациенток или же это могло быть связано с самой процедурой забора анализа.

В-третьих, у Ларисы Гузеевой было диагностировано воспаление почек. У Марины Абросимовой тоже впоследствии развилось воспаление тканей почек, но медики расценили это уже как вторичное осложнение при ковиде. Конечно, телеведущая могла и просто застудить почки в море, ведь пару дней назад она показывала, как купалась в ледяной воде, надеясь таким образом похудеть. Однако по мнению врача, почки могли негативно среагировать на коронавирусную инфекцию.