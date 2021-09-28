Орбакайте оказалась шокирована болезнью сына

28.09.2021 | 09:40

Кристина Орбакайте высказалась о недуге Никиты Преснякова. Оказывается, исполнительница не знала, что у ее старшего наследника есть серьезные проблемы со здоровьем.

В программе "Ты не поверишь!" на НТВ певица заявила, что у всех бывают "какие-то болячки". Кристина Орбакайте отметила, что сыну порекомендовали соблюдать диету.

Высказалась о происходящем и супруга Никиты Преснякова, модель Алена Краснова. Она поведала, что они с мужем сейчас придерживаются правильного питания. В рационе звездной пары низкокалорийные блюда. Мясо и жирная пища исключены.

Также девушка поведала о планах на пополнение в семье. Невестка Кристины Орбакайте заверила, что они с Никитой Пресняковым обязательно порадуют певицу внуками, но когда – еще не известно.

Ранее у Никиты Преснякова были найдены холестериновые полипы в желчном пузыре. У многих они образовываются со временем из-за неправильного режима питания. К слову, из-за диеты внук Аллы Пугачевой сильно потерял в весе.