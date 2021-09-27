Стало известно, о чем жалел Владимир Меньшов перед своим уходом

27.09.2021 | 09:02

Кончина Владимира Меньшова стала ударом не только для его семьи, но и для миллионов почитателей его таланта. Незадолго до своего ухода режиссер поделился откровениями.

За пару недель до смерти режиссер почти не вставал с кровати из-за болезни суставов. Он с горечью отмечал, что недуг лишил его главной радости – длительных прогулок по паркам.

Владимир Меньшов констатировал, что у него изнашиваются суставы и организм в целом. "Как я любил ходить!", – признавался мэтр отечественного кинематографа. Режиссер отмечал, что творческие идеи приходили к нему именно во время прогулок.

Отметим, что в последние годы у актера были серьезные проблемы со здоровьем. Кроме суставов, Владимира Меньшова беспокоили давление и головные боли. Кроме того, режиссер подхватил коронавирус. Именно ковид добил и без того ослабленный организм знаменитости.

Напомним, Владимира Меньшова не стало 5 июля этого года в возрасте 81 года. Он ушел из жизни в реанимации. Звезду похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с коллегой – Василием Лановым.

Артист до последнего преподавал во ВГИКе, любил свое дело и помогал семье. Многие друзья, коллеги и поклонники отметили, что вместе с легендой ушла и эпоха. Ранее дочь режиссера Юлия Меньшова рассказала, вакцинировался ли ее отец от коронавируса.