Сетевое издание|18+|Понедельник|27 сен 2021|09:37
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Облачно |

Полезное

Стало известно, о чем жалел Владимир Меньшов перед своим уходом

Печать

Кончина Владимира Меньшова стала ударом не только для его семьи, но и для миллионов почитателей его таланта. Незадолго до своего ухода режиссер поделился откровениями.

За пару недель до смерти режиссер почти не вставал с кровати из-за болезни суставов. Он с горечью отмечал, что недуг лишил его главной радости – длительных прогулок по паркам.

Владимир Меньшов констатировал, что у него изнашиваются суставы и организм в целом. "Как я любил ходить!", – признавался мэтр отечественного кинематографа. Режиссер отмечал, что творческие идеи приходили к нему именно во время прогулок.

Отметим, что в последние годы у актера были серьезные проблемы со здоровьем. Кроме суставов, Владимира Меньшова беспокоили давление и головные боли. Кроме того, режиссер подхватил коронавирус. Именно ковид добил и без того ослабленный организм знаменитости.

Напомним, Владимира Меньшова не стало 5 июля этого года в возрасте 81 года. Он ушел из жизни в реанимации. Звезду похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с коллегой – Василием Лановым.

Артист до последнего преподавал во ВГИКе, любил свое дело и помогал семье. Многие друзья, коллеги и поклонники отметили, что вместе с легендой ушла и эпоха. Ранее дочь режиссера Юлия Меньшова рассказала, вакцинировался ли ее отец от коронавируса.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте