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«Последний из могикан»: Театр сатиры остался без Ширвиндта

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Александра Ширвиндта называют "последним из магикан". Уже ушли из жизни все его коллеги – Олег Табаков, Марк Захаров, Галина Волчек, Павел Хомский, Юрий Любимов, которые руководители театрами даже на пенсии, даже сидя в инвалидных креслах. Худрук Театра сатиры давно решил, что до последнего вздоха работать не собирается. Но только сейчас подписал заявление об уходе.

Александр Ширвиндт пришел в "Сатиру" в марте 1970 года. По приглашению своих друзей Михаила Державина, Марка Захарова и Андрея Миронова он был введен на роль графа Альмавивы в спектакле "Безумный день, или женитьба Фигаро". В том же году совместно с Марком Захаровым поставил спектакль "Проснись и пой!" по пьесе венгерского писателя Миклоша Дярфаша. А в 2000-м, когда многолетний художественный руководитель Московского академического Театра сатиры Валентин Плучек ушел в отставку по состоянию здоровья, новым художественным руководителем стал Александр Ширвиндт.

Теперь же, спустя 20 лет 7 месяцев положил на стол департамента Культуры заявление об уходе. В интервью журналистам он сказал, что не хочет появления сплетен и кривотолков. Мол, пост оставляет добровольно, поскольку солидный возраст дает о себе. Артист поблагодарил всех, кто был рядом все эти годы.

При этом целиком отказываться от театра Александр Анатольевич пока не хочет. Говорит что надеется появляться на сцене "в вертикальном положении" – в качестве актера. Это довольно ироничное замечание, если помнить, что такое "горизонтальное положение".

Стоит отметить, что Театр сатиры финансируются не из федерального, а из московского бюджета. Как говорят, на посту худрука Ширвиндт зарабатывал около 900 тысяч рублей в месяц. Получает он и пенсию – с учетом доплаты за звание Народного артиста РСФСР это около 50 тысяч рублей в месяц. В 2019-м Ширвиндт отчитывался о доходах за минувший год – в декларации он указал 13 миллионов 303 тысячи рублей.

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Источник — dni.ru
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