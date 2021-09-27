Лариса Гузеева экстренно госпитализирована

27.09.2021 | 08:54

Накануне вечером Ларису Гузееву на машине скорой помощи доставили в больницу.

62-летняя артистка почувствовала себя плохо и была вынуждена в срочном порядке обратиться за медицинской помощью. В воскресенье 26 сентября знаменитость госпитализировали в городскую больницу №40 в Коммунарке. При этом точный диагноз именитой пациентки неизвестен, так как тест на коронавирус у Ларисы Гузеевой показал отрицательный результат.

Как сообщил источник "КП", состояние всенародно любимой телеведущей на данный момент считается стабильным. Судя по всему, звезда в последнее время испытала какое-то сильное волнение. Медики дали артистке успокоительное средство, и теперь она восстанавливает силы под присмотром врачей. Родственники звезды пока никак не комментировали ее госпитализацию.

Примечательно, что еще вчера утром артистка показывала в своем инстаграм-аккаунте, как она проходит процедуры красоты в одном из детокс-центров Крыма, которое звезда открыла для себя пару лет назад и называла "райским местом".

Несколько дней назад Гузеева рассказала своим подписчикам, что она поехала в проверенную клинику на Черном море, чтобы за несколько дней полностью обнулиться. Лариса Гузеева призналась, что "на стрессе" она опять набрала лишний вес, а затем решила согнать его, воспользовавшись кардинальными мерами.