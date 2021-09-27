Дурная компания превратила «Иванушку» Сорина в бога

27.09.2021 | 11:25

Игорь Сорин умер в 1998 году. За несколько месяцев до трагического происшествия он принял решение покинуть состав группы "Иванушки International". Коллеги артиста по коллективу достаточно быстро нашли ему замену и никогда не комментировали событие.

Исполнитель в то время работал вместе с Андреем Григорьевым-Апполоновым и Кириллом Андреевым. Он добился успеха и популярности, его талантом восхищались, а от поклонниц сложно было скрыться на улицах. Начинающие коллеги пытались подражать его манере исполнения, но артисту всего было мало. Ходили слухи, что он просто не был готов к тому, что его жизнь очень быстро станет совсем другой.

В начале 1998 года Игорь Сорин покинул группу. Тогда он дал большое интервью и заявил, что начинает сольную карьеру, а мир еще увидит его становление в его собственных композициях. Смог бы артист осуществить все задуманное, сумел бы сохранить былую популярность – теперь остается лишь гадать, ведь его планам не суждено было сбыться.

Первого сентября артист вышел на балкон. Судя по всему, перед этим он работал и решил сделать небольшой перерыв. Что случилось потом – не совсем понятно, но исполнитель упал вниз. Его нашли уже под окнами многоэтажного дома. Через три дня он скончался. Ему было 28 лет. Тему ухода коллеги журналисты пытались обсуждать со всеми приближенными людьми. Андрей Григорьев–Апполонов никогда не отвечал на вопрос.

В интервью Светлане Бондарчук "Рыжий" из "Иванушек", как называют артиста многие поклонники, рассказал, что во время работы с Игорем Сориным все было не спокойно. Он вспомнил, что в какой-то момент коллега заявил, что он Бог и отказался петь песни группы. Для Игоря якобы не имели значения предстоящие концерты группы, он думал лишь о себе и внезапно просто покинул коллектив. По словам Андрея Григорьева-Апполонова, им просто повезло: они быстро нашли Олега Яковлева, которого полюбила публика. В то же время Сорин якобы попал в "дурную компанию".