В России готовятся расширить детские выплаты

Минтруд планирует существенно облегчить жизнь нуждающимся семьям с детьми и беременным, если родители являются самозанятыми.
В России могут начать платить декретные и совершать выплаты по больничным самозанятым. Подобная возможность уже изучают специалисты Минэкономразвития.
«Важно, с одной стороны, обеспечить поддержку гражданам в сложные периоды и базовые гарантии для использующих режим самозанятости граждан. С другой стороны, с учетом общего тренда на развитие платформенной занятости Минтруд считает принципиально важным создание таких условий, которые бы не препятствовали развитию такой формы правоотношений», — цитируют «Ведомости» представителя Минтруда.
В настоящий момент самозанятые не делают отчисления в Фонд социального страхования, а потому не имеют социальные гарантии.
Ранее стало известно, что в Министерстве труда и социальной защиты России рассматривают возможность смягчения требований для получения пособий на детей.
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