«Трижды народного» Михалкова обвинили в травле актеров и лишении их титулов

24.09.2021 | 11:16

В августе Станиславу Садальскому исполнилось 70 лет. Журналисты поздравили актера и поинтересовались, почему он до сих пор не получил звание народного артиста.

Станислав Юрьевич признался, что не хотел поднимать эту тему, так как она является достаточно щепетильной. Он отметил, что все коллеги, которые утверждают, что просто так получили почетный "титул" – обманывают, так как для этого нужно обратиться в четыре организации и собрать невероятное количество документов. Артист признался, что сперва даже не думал начинать работать в этом направлении, ему вовсе не хотелось.

По словам Станислава Садальского, за несколько месяцев до юбилея ему позвонили из Гильдии киноактеров. Актеру сообщили, что необходимо подготовить документы, и он послушал сотрудников. Однако дальше ситуация развернулась крайне неожиданно. Артист убежден: в том, что ему не дали звание виноват один крайне известный человек.

Актер подчеркнул, что знает: до Министерства культуры его документы так и не дошли, а потому к ним у него нет вопросов. "Михалков сказал выбросить", – внезапно сказал Станислав Юрьевич. По его данным, с такой же проблемой столкнулся и Владимир Конкин, которому также исполнилось 70 лет в августе. Якобы и здесь не обошлось без вмешательства знаменитого режиссера.

На Никиту Сергевича Станислав Садальский не злится. Он признался, что ему совсем не грустно от сложившейся ситуации. "Мне смешно!" – сказал он. Актер посмеялся и предложил выход из ситуации. По его мнению, стоит отдать и его звание, и звание коллеги самому Михалкову. "Трижды народный артист!" – иронично указал он.