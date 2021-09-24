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Собирающая деньги Бледанс назвала своего особенного сына «лотерейным билетом»

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Девять лет назад у Эвелины Бледанс родился сын Семен. Еще во время беременности артистка узнала, что ее ребенок появится на свет с синдромом Дауна.

Однако тяжелое известие не испугало артистку. Она очень хотела ребенка и была благодарна, что смогла выносить его и родить. Известно, что у мальчика много и других проблем со здоровьем, но знаменитость делает все возможное, чтобы создать ему комфортные условия для жизни и развития. Семен много смеется и растет счастливым ребенком, в чем пользователи постоянно убеждаются в личном блоге знаменитости.

Спустя годы Эвелина Бледанс рада, что выбрала для cебя такой путь. В последнем интервью она призналась, что не только не печалится о том, что родила малыша с особенностями развития, но и считает его своим "лотерейным билетом". Она отметила, что, рожая в 43 года, осознавала все риски. Артистка указала, что, если бы мальчик был обычным ребенком, ее жизнь не имела бы такого смысла.

"Свою цель в профессии я выполнила", – сказала она. Этот факт она осознала еще девять лет назад. Теперь у нее совсем другие интересы. Основной сферой деятельности артистки сейчас является ее благотворительный фонд "Мы все разные".

Известно, что теледива собирает большие суммы и помогает невероятному количеству детей. По закону, 70-80 процентов всех средств, полученных от свободных пожертвований, фонды обязаны отправлять нуждающимся, а около 20-30 процентов организация в праве тратить на свои нужды. Пользователи Сети предполагают, что знаменитость не только каждый день спасает жизни людей, но и зарабатывает неплохие деньги.

Поклонники ценят вклад Эвелины Бледанс и уважают ее не только за талант и работы в кино, но и за стремление помочь другим людям. Сама знаменитость призналась, что ничего этого не было бы без ее ребенка. "Такого пути я бы не получила, если бы не Семен", – сказала она.

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Источник — dni.ru
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