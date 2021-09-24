«Шикарный мужик!»: Михалкова показала любимого человека

24.09.2021 | 15:00

Артистка Анна Михалкова впечатлила фанатов. Звезда поделилась особенным фото.

В инстаграм-аккаунте российской артистки появился торжественный пост. Анна Михалкова с трепетом поздравила любимого человека — старшего брата Степана. В прохладный осенний день 24 сентября мужчина отмечает день рождения — 55 лет.

Актриса выразила чувства к дорогому родственнику. "Как человеку идеального вкуса, желаю тебе, чтобы форма стремилась к совершенству, не противореча содержанию", — лаконично выразилась Анна Михалкова. Также звезда поделилась фотографией именинника крупным планом. На снимке Степан предстал с загадочным выражением лица, с легкой улыбкой и пронзительным блеском глаз.

Пользователи Сети признали, что старший брат артистки — красавец. Они завалили его комплиментами и отметили, что Степан похож на своего деда Александра Вертинского. Анну Михалкову заверили, что ей очень повезло родиться в семье с хорошей генетикой.

Своим постом звезда вызвала ажиотаж, народ начал массово восхищаться ее братом. К публикации Анны Михалковой написали множество комментариев. "Шикарный мужик получился!", "Да... Степан Никитич — украшение двух фамилий!", "Порода видна сразу", "Скромный и умный! С Новолетием!", "Всегда смотрю и дивлюсь, насколько ваш брат утонченный, словно и сам произведение искусства", — выразились пользователи Сети.