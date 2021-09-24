Ожидающая ребенка Нюша поделилась горем

Певица Нюша стала жертвой преступников. Звезду с мужем Игорем Сивовым ограбили средь бела дня.
Скоро артистка станет матерью. Но ожидание малыша и приятные хлопоты в связи с этим важным событием омрачила беда. О случившемся певица Нюша рассказала поклонникам.
Звезда сообщила, что инцидент произошел на отдыхе в Испании. Пара гуляла по Барселоне, а злоумышленники в это время обворовали их машину. Вернувшись, певица Нюша с супругом обнаружили, что заднее стекло автомобиля разбито и багажник, в котором лежали сумки с вещами и документами, пуст, передает Пятый канал.
Знаменитость пожаловалась, что теперь им с мужем придется восстанавливать все документы, что очень хлопотно. Они уже обратились в консульство, чтобы сделать временные документы.
При этом беременная артистка настроена позитивно. К неприятностям у нее свое отношение. Певица Нюша призналась, что старается относиться к таким случаям философски. По ее мнению, это высший промысел.
Напомним, исполнительница с супругом воспитывают двухлетнюю дочь Симбу. Знаменитость легко переносит свое интересное положение. Она занимается йогой, путешествует и ходит на светские мероприятия.
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