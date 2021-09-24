Ожидающая ребенка Нюша поделилась горем

24.09.2021 | 11:02

Певица Нюша стала жертвой преступников. Звезду с мужем Игорем Сивовым ограбили средь бела дня.

Скоро артистка станет матерью. Но ожидание малыша и приятные хлопоты в связи с этим важным событием омрачила беда. О случившемся певица Нюша рассказала поклонникам.

Звезда сообщила, что инцидент произошел на отдыхе в Испании. Пара гуляла по Барселоне, а злоумышленники в это время обворовали их машину. Вернувшись, певица Нюша с супругом обнаружили, что заднее стекло автомобиля разбито и багажник, в котором лежали сумки с вещами и документами, пуст, передает Пятый канал.

Знаменитость пожаловалась, что теперь им с мужем придется восстанавливать все документы, что очень хлопотно. Они уже обратились в консульство, чтобы сделать временные документы.

При этом беременная артистка настроена позитивно. К неприятностям у нее свое отношение. Певица Нюша призналась, что старается относиться к таким случаям философски. По ее мнению, это высший промысел.

Напомним, исполнительница с супругом воспитывают двухлетнюю дочь Симбу. Знаменитость легко переносит свое интересное положение. Она занимается йогой, путешествует и ходит на светские мероприятия.