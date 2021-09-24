Полезное

Огромный нос и нависшие брови Долиной стали достоянием общественности

Печать

Алексей Чумаков выставил напоказ все недостатки внешности Ларисы Долиной.

Исполнитель нарисовал забавный шарж на артистку. Дело в том, что рисование подобных картин – его хобби. Певец любит писать своих друзей и коллег. При этом он утверждает, что никто пока не обижался на его творения.

На сей раз Алексей Чумаков нарисовал карикатуру на Ларису Долину. Шарж он разместил в своем инстаграм-аккаунте, передает Пятый канал.

Певица на рисунке выглядит весьма сердитой, с огромным носом и сурово сдвинутыми бровями. Чумаков отметил, что создал свое творение с любовью к исполнительнице, назвав Ларису Долину лучшей из лучших.

Такое выставление на всеобщее обозрение недостатков внешности кто-то считает срамом, а кто-то – дружеским жестом. Многим фолловерам понравился шарж на звезду. Они отметили, что певцу удалось уловить суть характера и особенности лица знаменитости.

Некоторое время назад Лариса Долина сильно похудела, чем очень гордится. Теперь она не стесняется надевать обтягивающие наряды, короткие юбки и платья, демонстрируя свою изменившуюся фигуру. Так, ранее она предстала перед публикой в дерзкой мини-юбке. Поклонники пришли в восторг от вида своей любимицы.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте