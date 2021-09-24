Огромный нос и нависшие брови Долиной стали достоянием общественности

Алексей Чумаков выставил напоказ все недостатки внешности Ларисы Долиной.
Исполнитель нарисовал забавный шарж на артистку. Дело в том, что рисование подобных картин – его хобби. Певец любит писать своих друзей и коллег. При этом он утверждает, что никто пока не обижался на его творения.
На сей раз Алексей Чумаков нарисовал карикатуру на Ларису Долину. Шарж он разместил в своем инстаграм-аккаунте, передает Пятый канал.
Певица на рисунке выглядит весьма сердитой, с огромным носом и сурово сдвинутыми бровями. Чумаков отметил, что создал свое творение с любовью к исполнительнице, назвав Ларису Долину лучшей из лучших.
Такое выставление на всеобщее обозрение недостатков внешности кто-то считает срамом, а кто-то – дружеским жестом. Многим фолловерам понравился шарж на звезду. Они отметили, что певцу удалось уловить суть характера и особенности лица знаменитости.
Некоторое время назад Лариса Долина сильно похудела, чем очень гордится. Теперь она не стесняется надевать обтягивающие наряды, короткие юбки и платья, демонстрируя свою изменившуюся фигуру. Так, ранее она предстала перед публикой в дерзкой мини-юбке. Поклонники пришли в восторг от вида своей любимицы.
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