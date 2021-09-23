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Юлия Барановская едва не потеряла дочь

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Уже долгие годы ведущая проводит большую часть времени, заботясь о своих детях. Однако оказалось, что самые страшные факты были скрыты от широкой публики.

Многодетная мать принимать активное участие в жизни детей. Самое непростое время для семьи – осень. Необходимо снова войти в непростой график, ведь трое наследников знаменитости учатся в разных местах и посещают разные занятия. Она рассказала журналистам, что такие меры оказались вынужденными, так как дети очень разные.

С тех пор, как семья переехала из Англии, старший сын звезды, 16-летний Артем, обучается в британском учебном заведении. Ее 13-летняя наследница посещает другое элитное учебное заведение, а у младшего ребенка совсем другие интересы. По словам Юлии Барановской, девятилетний Арсений не очень любит школу, зато невероятно воодушевлен футболом и своими тренировками.

Ведущая призналась, что самые главные люди в ее жизни – дети. Однако их появление на свет далось ей нелегко. Так, во время второй беременности врачам пришлось спасать знаменитость. Когда она была беременна дочкой, возникла угроза выкидыша. Срок был достаточно поздним, а потому ситуация оказалась критической. Она обратилась к докторам и поблагодарила их за помощь.

Оказалось, что больше месяца Юлия Барановская провела на сохранении. Ей нельзя было подниматься с постели, а переворачиваться разрешалось всего лишь несколько раз в день. "Начались осложнения", – вспомнила ведущая. К счастью, в тот момент им с дочерью помогли. Понадобилась донорская кровь, которую удалось достаточно быстро найти.

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Источник — dni.ru
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