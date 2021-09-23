Шоу Нетребко сравнили с «изнасилованием оперы и искусства»

23.09.2021 | 11:00

Юбилейный пятичасовой концерт Анны Нетребко в Кремле стал сенсацией этой осени. Он собрал суперзвезд, среди которых Пласидо Доминго, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Филипп Киркоров, Игорь Крутой.

"Анечка родилась в очень красивой семье – мама, папа Юрик, сестра Наташа, сама Аня, – написал Крутой у себя на странице. – Мама ушла совсем молодой от онкологии… За неделю до Юбилейного концерта ушел папа, и сколько надо было Ане иметь мужества и мастерства, чтобы ни один человек, ни в зале, ни на сцене, ни у телеэкрана, не почувствовал её одиночество, пустоту и выжженное поле в душе…"

Вот только не все остались довольны шоу оперной дивы. Критик и искусствовед Вадим Журавлев камня на камне не оставил от мероприятия Нетребко. Мужчина крайне негативно охарактеризовал шоу.

По мнению Журавлева, вокальные данные певицы оставляют желать лучшего. Критик наименовал концерт

«изнасилованием оперы и искусства».

«На мой взгляд, этот концерт был похож на месть тем, у кого есть уши, тем, кто любит оперу и настоящих оперных певцов», — заявил Журавлев в YouTube-шоу «Сумерки богов».