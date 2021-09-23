«Шея синяя»: Ангелина Вовк пожаловалась на некомпетентных медиков

23.09.2021 | 15:56

26 сентября в студию программы "Секрет на миллион" на НТВ придет Ангелина Вовк. Артистка раскрыла много тайн. Она призналась, что больше не доверяет врачам, а близкого родственника долгие годы прячет от посторонних глаз.

Ведущая "Спокойной ночи, малыши" произвела неизгладимое впечатление на Леру Кудрявцеву. Своих детей у знаменитости нет, но большую часть своей жизни она бережно укладывала в кровать даже самых озорных детей Советского Союза. Однако, по словам самой Вовк, она уже давно не такая мягкая, как была в молодости.

Сама Ангелина Михайловна рассказала, что спокойной она была раньше, а сейчас может быть и "крутой". Она отметила, что иногда может выйти из себя. При этом сама ведущая программы "Секрет на миллион" подчеркнула, что не представляет себе кричащую Вовк.

Несмотря на то, что звезду отечественного телевидения много раз предавали и подводили, она все еще верит в то, что люди могут быть светлыми. При этом есть профессия, представителям которой она не доверяет. К удивлению многих, такие ощущения у нее вызывают врачи. У Ангелины Михайловны был неприятный опыт. Она стала жертвой ошибки медиков. "Шея была синяя", – вспомнила она.

Рассказала Ангелина Вовк не только о деталях своего состояния, но и о проблемах родственника. О том, кто этот человек, ведущая говорить отказалась. Она не хочет, чтобы широкая публика интересовалась им, а потому не раскрывает личных подробностей. Сообщила знаменитость лишь то, что близкий человек сейчас борется с опухолью.