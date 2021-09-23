Сергей Лазарев раскрыл тайну рождения дочери

23.09.2021 | 09:26

Личная жизнь Сергея Лазарева то и дело обрастает слухами и домыслами. В частности, россияне обсуждают наследников певца, о которых мало, что известно. Теперь же артист решил пролить свет на подробности появления на свет дочки Ани.

В личном инстаграм-аккаунте артист раскрыл один из главных секретов своей семьи последних лет. Он сообщил о дне рождения наследницы. Праздник девочка отметила 22 сентября.

Сергей Лазарев разместил умилительный ролик с трехлетней малышкой. Аня получила в подарок от отца большой торт со своим портретом. Затем ее с братом Никитой ожидала интересная развлекательная программа. Девочка во время праздника зажигательно отплясывала под детские песни.

Отметим, что о сыне и дочери исполнителя известно мало. Так, по имеющейся информации, Никиту и Аню выносили разные суррогатные матери. При этом, по слухам, их биологической мамой является одна женщина – подруга Сергея Лазарева. Во всяком случае, об этом ранее писали СМИ.

Сам же артист не подтверждал данную информацию. Ранее Сергей Лазарев делился своим мнением по поводу семьи. Он убежден, что главное – чтобы дети росли в любви. И не важно, с отцом они живут или с матерью. "А способ — второстепенный вопрос", — говорил певец в интервью StarHit.