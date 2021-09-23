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Россия готовится отправить на Луну своего первого космонавта

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В год 50-летия со дня первого полета в космос Юрий Гагарина стало известно о новых планах «Роскосмоса" в освоении Луны.

Российская корпорация, управляющая космической отраслью страны, созданная в 2015 году, объявила тендер на разработку предложений по запуску первого россиянина на спутник Земли.

«Цели научно-исследовательской работы: разработка предложений, требований к перспективным технологиям и системам изделий ракетно-космической техники, обеспечивающим надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне», — указано в материалах госкорпорации, опубликованных на ее сайте.

Кроме этого, исполнитель тендера должен будет подготовить предложения по работе космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны. Стоимость контракта составляет 1,7 миллиарда рублей.

Ранее Дмитрий Рогозин заявлял, что российский аппарат «Луна-25» должен отправиться к Луне уже в мае 2022 года. По словам генерального директора «Роскосмоса», «Луна-25» станет первой в современной российской истории станцией, которую запустят к спутнику Земли.

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