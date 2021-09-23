Наташу Королеву обвинили в обмане с существованием еще одного ребенка

23.09.2021 | 09:19

На днях российская певица Наташа Королева шокировала россиян признанием – у нее есть внебрачная дочь, от которой артистка отказалась. Новость прозвучала в эфире программы "Секрет на миллион".

Королева утвердительно ответила на вопрос о том, правда ли за рубежом растет ее двухлетняя дочь. Как выяснилось, несколько лет назад Наташа Королева продала свои яйцеклетки однополой паре из США – своему другу и его партнеру. Ребенка выносила и родила суррогатная мать.

Родственники Наташи Королевой, ее мать, муж Тарзан и 19-летний сын Архип, были шокированы таким признанием, как и поклонник артистки.

С тех пор в Сети без устали обсуждают ситуацию. Внимательные интернет-пользователи выяснили, что артистка может лукавить.

В Telegram-канале "Светские хроники" появилась фотография, которая может разоблачить известную артистку. Фото было найдено на просторах интернета. На нем с Королевой, скорее всего, сын ее подруги, с которым они фотографировались в США в январе 2019 года. Дочь же певицы, по ее словам, родилась в январе 2020. Поклонники артистки отмечают, что слова Королевой не сходятся с действительностью.