Известную картину Решетникова «Опять двойка» назвали плагиатом

23.09.2021 | 12:04

Практически любой человек начинает свой творческий путь с создания копий работ других мастеров. Повторяя люди набираются опыта, а достигнув определенных навыков, начинают творить свои шедевры.

Подобные размышления касаются и работ известных мастеров художественного искусства. Порой случается, что увиденный сюжет надолго задерживается в памяти творца. Он дополняет его деталями и вариация художника становится более популярной, чем исходная работа.

Большинство россиян прекрасно знакомы с картиной Федора Решетникова «Опять двойка». Ее можно встретить в школьных учебниках, ее частенько вспоминают в отечественных юмористических шоу.

Работа была создана мастером в 1952 году. Но мало кто знает, что у данного художественного произведения есть прототип, причем не один.

Первым подобную сцену изобразил Дмитрий Жуков. На его картине под названием «Провалился» изображен гимназист. Юноша вернулся домой к матери и сестре. Собака утешает двоечника. Картина была завершена в 1885 году.

Журналисты издания «МК» нашли и еще один прототип творения Решетникова. Им может быть работа Алексея Корина «Опять провалился», написанная в 1891 году. Позже мастер создал еще одну версию сюжета про гимназиста-двоечника.