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«Ушла совсем молодой»: Крутой высказался о Нетребко

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Юбилейный пятичасовой концерт Анны Нетребко в Кремле стал сенсацией этой осени. Он собрал суперзвезд, среди которых Пласидо Доминго, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Филипп Киркоров, Игорь Крутой. Последний после концерта рассказал, что подготовка к вечеру далась оперной диве непросто.

"Анечка родилась в очень красивой семье – Мама, папа Юрик, сестра Наташа, сама Аня, – написал Крутой у себя на странице. – Мама ушла совсем молодой от онкологии… За неделю до Юбилейного концерта ушел папа, и сколько надо было Ане иметь мужества и мастерства, чтобы ни один человек, ни в зале, ни на сцене, ни у телеэкрана, не почувствовал её одиночество, пустоту и выжженное поле в душе…"

Действительно, Нетребко выросла в Краснодаре в семье, происходящей из кубанских казаков. Ее мама Лариса Ивановна Нетребко работала инженером и умерла в 2002 году от рака. Ей было всего 58 лет...

А отец — Юрий Николаевич Нетребко – работал геологом. В 2021 году он умер в возрасте 87 лет. Похоронили Юрия Николаевича 7 сентября на Славянском кладбище города. Прощание с ним проходило в семейном кругу.

"Никогда нельзя быть готовым к потере близкого человека, даже если знаешь, что это все равно произойдет. А тем более, если это твой родной и любимый отец, – написала тогда оперная певица. – Папа, спасибо тебе за все! Ты прожил прекрасную долгую и счастливую жизнь! Ты воспитал детей и внуков, которые тебя обожают, у тебя самые лучшие в мире друзья, многих из которых ты уже похоронил".

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Источник — dni.ru
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