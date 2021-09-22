Полиция сможет изымать детей из семей

22.09.2021 | 11:43

В Совете федерации проработали и подготовили поправки к Семейному кодексу РФ, которые позволят усовершенствовать существующую систему.

Согласно новому документу, органы опеки лишатся части своих полномочий, например, они не смогут изымать детей из семей. Эту функцию передадут полиции.

По мнению сенатора Елены Мизулиной, которая выступила одним из инициаторов проекта, изъятие ребенка из семьи будет являться «крайней мерой».

Авторы считают, что «у полиции более аккуратный механизм вмешательства в частную жизнь по сравнению с органами опеки и попечительства». Именно поэтому предполагается передать право «заходить в семьи» правоохранителям.

Согласно поправкам будет действовать следующий механизм. Органы опеки «сигнализируют» МВД об угрозе жизни и здоровью ребенка. Полиция будет обязана проверить «сигнал». Если он подтвердится, то правоохранители должны будут принять меры по защите. Например, забрать ребенка из дома. А когда он окажется в безопасном месте, будет устанавливаться, в том числе в суде, степень угрозы и вина родителей.

Согласно новой концепции предполагается три вида защиты детей. Первый — изъятие ребенка из семьи на основании решения суда. Второй — «временные меры защиты», когда детей передают родственникам или направляют в организацию социального обеспечения. Третий вид - профилактические меры защиты.

«Родители могут сами назначить опекуна-попечителя — крестного или родственника. Либо они могут согласиться на передачу ребенка в организацию социального обеспечения», — заявила Елена Мизулина.