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Новая реформа ЖКХ может снизить ряд тарифов для населения

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В результате перестройки российского жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) улучшится качество обслуживания населения, полагает представитель инжиниринговой компании "2К" Иван Андриевский.

На днях вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что в начале 2022 года будет утверждена концепция перестройки ЖКХ. Мол, качество городской среды не станет лучше без реформы в этой отрасли. Например, появятся новые подходы к расселению аварийных домов.

Иван Андриевский считает, что из-за перестройки ЖКХ снизятся тарифы на некоторые коммунальные услуги. Однако это произойдет только в том случае, если изменится система заключения договоров в электронном виде с предприятиями, которые осуществляют, например, водоотведение, отопление, электроснабжение, полагает специалист.

Представитель инжиниринговой компании "2К" не исключил, что произойдет и повышение некоторых тарифов из-за "капитальных вложений", которые "должны будут отбиваться".

По мнению Андриевского, реформа ЖКХ положительно повлияет на качество обслуживания граждан. В каких-то регионах это будет гораздо заметнее. Например, в Москве и Санкт-Петербурге сервис улучшится на 15-30%, а в других российских городах – в два-три раза.

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