Полезное

Изменившаяся Катя Лель заявила об отеке мозга

Печать

Поп-звезда Катя Лель изменилась до неузнаваемости. Артистка обратилась к россиянам.

Внешность Кати Лель перестала вызывать восторг у ее многочисленных поклонников. То ли возраст в этом виноват, то ли стресс, а может быть, и контакт с инопланетянами, который якобы поддерживает певица. Ясно одно: певица сильно располнела и перестала походить на стройную красотку, какой была раньше.

Некоторые СМИ сообщили о преображении Кати Лель. В частности, артистку описали словом "отекшая", что сильно ее возмутило.

В итоге женщина записала видеообращение, занимаясь спортом на тренажере. Жадно глотая ртом воздух, звезда раскритиковала тех, кто уделяет внимание ее недостаткам. "Отекают мозги, которые не у всех есть. Не у всех есть тактичность. Не у всех есть воспитанность", — выразилась Катя Лель.

При этом звезда постеснялась своей наружности, поэтому спрятала лицо под маской для "Инстаграм". Катя Лель выбрала настолько неудачный фильтр, что он исказил ее облик и сделал отталкивающим.

Пользователи Сети отметили эту особенность и выразили свое недовольство. "Катя, это не вы! Вы какая-то не такая, не настоящая", "Я не узнала вас", "Какая-то опухшая реально", "Извините, но вы переборщили с инъекциями", "Зачем эти фильтры, Катюша? Они только уродуют лицо!", "Время неумолимо", — написали комментаторы.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте