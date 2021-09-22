Изменившаяся Катя Лель заявила об отеке мозга

22.09.2021 | 12:42

Поп-звезда Катя Лель изменилась до неузнаваемости. Артистка обратилась к россиянам.

Внешность Кати Лель перестала вызывать восторг у ее многочисленных поклонников. То ли возраст в этом виноват, то ли стресс, а может быть, и контакт с инопланетянами, который якобы поддерживает певица. Ясно одно: певица сильно располнела и перестала походить на стройную красотку, какой была раньше.

Некоторые СМИ сообщили о преображении Кати Лель. В частности, артистку описали словом "отекшая", что сильно ее возмутило.

В итоге женщина записала видеообращение, занимаясь спортом на тренажере. Жадно глотая ртом воздух, звезда раскритиковала тех, кто уделяет внимание ее недостаткам. "Отекают мозги, которые не у всех есть. Не у всех есть тактичность. Не у всех есть воспитанность", — выразилась Катя Лель.

При этом звезда постеснялась своей наружности, поэтому спрятала лицо под маской для "Инстаграм". Катя Лель выбрала настолько неудачный фильтр, что он исказил ее облик и сделал отталкивающим.

Пользователи Сети отметили эту особенность и выразили свое недовольство. "Катя, это не вы! Вы какая-то не такая, не настоящая", "Я не узнала вас", "Какая-то опухшая реально", "Извините, но вы переборщили с инъекциями", "Зачем эти фильтры, Катюша? Они только уродуют лицо!", "Время неумолимо", — написали комментаторы.