Гагарина дала характеристику подавшему на нее в суд экс-супругу

22.09.2021 | 09:20

Конфликт между Полиной Гагариной и ее бывшим мужем, Дмитрием Исхаковым, набирает обороты. В какой-то момент всем показалось, что спорить больше не о чем. Теперь все изменилось.

Накануне стало известно, что фотограф подал в суд на артистку. Он требует, чтобы график его общения с дочерью и пасынком был узаконен. Дмитрий заявил, что даже "в страшном сне" не видел, что ему придется бороться за встречи с наследницей. При этом получить официальное разрешение он хочет и на общение с Андреем, сыном Полины.

Ранее у Дмитрия Исхакова сложились прекрасные отношения с мальчиком. Они подружились и много времени проводили вместе. Однако позднее Андрей отдалился. Сам фотограф списал изменения вовсе не на конфликты с Полиной Гагариной, а на подростковый возраст мальчика. Судья пока не назначен, дата слушания станет известна на днях.

Теперь певица решилась ответить бывшему мужу. Прямо знаменитость практически никогда не высказывается, но нередко намекает на важные моменты своей жизни в личном блоге. На ее странице появился архивный снимок с сыном. Артистка отметила, что недавно ее спросили, каким не должен быть мужчина.

По словам Полины Гагариной, мужчина не должен быть "злым, скупым, лживым, мстительным". Пользователи тут же осознали, что подобный шаг – якобы очередной "пинок" в адрес Дмитрия Исхакова, который подал на нее в суд. Певица указала, что благодарит судьбу за сына, который демонстрирует невероятную мудрость и отметила, что он является примером "доброго рассудительного мужчины".