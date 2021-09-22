Полезное

Другая женщина стала причиной развода Анфисы Чеховой

Печать

Анфиса Чехова поделилась подробностями своего расставания с мужем – актером Гурамом Баблишвили. Ведущая отметила, что у них стало мало общего.

Теледива рассказала, что они с возлюбленным по-разному видели свое будущее. Анфиса Чехова отметила, что за совместно прожитые годы с артистом сильно изменилась. Кроме того, их чувства друг к другу стали проходить.

По словам звезды, в браке с Баблишвили она не была полностью востребована. Анфиса Чехова заявила, что была личностью другого масштаба. Супругу же ее стремления были не по душе.

Ведущая уверена, что мужу была нужна другая женщина. Через некоторое время знаменитость осознала, что ей тоже нужен другой мужчина. По словам Анфисы Чеховой, у них с избранником были разные интересы. Например, Гурам хотел жить в Грузии, а звезде – в Индии или на Бали.

Артистка поведала, что они с мужем стали часто расставаться. В какой-то момент стало ясно, что им необходимо пойти разными дорогами.

Напомним, роман между актером и телеведущей завязался 12 лет назад. В 2012 году у четы появился на свет сын Соломон. Через три года пара скрепила отношения узами брака. Но в 2017 году они развелись.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте