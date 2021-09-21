В России меняется порядок получения пособия по безработице

21.09.2021 | 09:03

В Правительстве РФ разработали новое постановление, которое позволит безработным изменять период учета дохода.

Теперь при расчете назначения выплаты можно будет предоставить справку о своих доходах за последние три месяца исключив период, когда человек, к примеру, болел.

«По новым правилам, месяц с выпадающим или меньшим доходом будут исключать из расчетного периода, а в ряде случаев — сам период сдвигать», — заявил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в интервью «Российской газете».

С 15 сентября вступило в силу еще одно постановление Правительства РФ «О внесении изменений в Положение о реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан на период до 2024 года».

Оно продлевает срок выплаты пособия по безработице.