Стиль а-ля Пугачева пришелся к лицу Юлии Барановской

21.09.2021 | 08:37

Юлия Барановская вышла в свет совершенно неузнаваемой.

Российская телеведущая Юлия Барановская обрела наибольшую популярность после развода с футболистом Андреем Аршавиным, от которого родила троих детей.

После расставания с ним она построила блестящую карьеру на телевидении и стала востребованной ведущей, хотя в браке со спортсменом слыла серой и незаметной.

На днях Юлия Барановская вышла в свет и удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. Она появилась на презентации кафе Гарика Бульдога Харламова с челкой и кудрявыми волосами. На ней было белое платье с широкой контрастно черной баской на талии и в высоких лакированных сапогах на шнуровке и платформе.

Фото с мероприятия Юлия Барановская показала в "Инстаграм". Фанаты признали, что звезда стала неузнаваемой. Многие отметили, что челка ей не идет. Впрочем, другие заступились за 36-летнюю многодетную мать и заявили, что для своего возраста и жизненного опыта на выглядит достойно.

"Вылитая Пугачева"; "Колени ужас"; "Юлия, вы прекрасны", – написали фолловеры.