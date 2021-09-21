Назван способ защиты от кражи сотового номера

В России фиксируется рост преступлений, связанных с кражей телефонных номеров. Каждый месяц происходит около тысячи эпизодов, заявили изданию «Известия» в компании ESET.
Эксперты отмечают двойной рост подобных преступлений за последний год. Мошенники крадут SIM-карты россиян по поддельным доверенностям.
Завладев номером, преступники получают доступ не только к социальным сетям и мессенджерам жертвы, но и могут с легкостью воспользоваться банковскими счетами человека.
Для этого они связываются с представителями финансового учреждения и просят обнулить пароль от приложения для смартфона. В том случае, если мошенник имеет паспортные данные жертвы (а они используются при оформлении доверенности - прим. редакции), он может получить полный доступ к банковской карте.
Для уменьшения риска возникновения подобных ситуаций, эксперты рекомендуют россиянам настроить на смартфонах двухфакторную аутентификацию при входе в определенные приложения, а также запретить своему оператору связи выдавать SIM-карту посторонним.
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