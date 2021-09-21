Назван способ защиты от кражи сотового номера

21.09.2021 | 09:09

В России фиксируется рост преступлений, связанных с кражей телефонных номеров. Каждый месяц происходит около тысячи эпизодов, заявили изданию «Известия» в компании ESET.

Эксперты отмечают двойной рост подобных преступлений за последний год. Мошенники крадут SIM-карты россиян по поддельным доверенностям.

Завладев номером, преступники получают доступ не только к социальным сетям и мессенджерам жертвы, но и могут с легкостью воспользоваться банковскими счетами человека.

Для этого они связываются с представителями финансового учреждения и просят обнулить пароль от приложения для смартфона. В том случае, если мошенник имеет паспортные данные жертвы (а они используются при оформлении доверенности - прим. редакции), он может получить полный доступ к банковской карте.

Для уменьшения риска возникновения подобных ситуаций, эксперты рекомендуют россиянам настроить на смартфонах двухфакторную аутентификацию при входе в определенные приложения, а также запретить своему оператору связи выдавать SIM-карту посторонним.