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Лера Кудрявцева загадочно не явилась на свой телеэфир

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Лера Кудрявцева не появилась на работе, что совсем не свойственно ответственной знаменитости.

Очаровательная блондинка известна как ведущая двух телевизионных шоу на телеканале НТВ: "Секрет на миллион" и "Звезды сошлись" – вторую программу Лера Кудрявцева ведет вместе с коллегой Антоном Привольновым.

В последнем выпуске Привольнову пришлось вести программу самостоятельно. При этом телеведущий никак не объяснил отсутствие напарницы, что вызвало недоумение и даже беспокойство зрителей.

Как известно, Лера Кудрявцева позволяла себе пропускать эфиры лишь в тех случаях, когда у женщины были серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому прогул телеведущей и отсутствие каких-либо вестей встревожило народ.

"Телепрограмма" попыталась выяснить, что произошло с блондинкой. Источник издания, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что ничего особенного не произошло, просто так сложился рабочий график Кудрявцевой. Впрочем, от самой звезды никаких объяснений не поступало, поэтому поклонники продолжают гадать, что случилось.

В Сети также предположили, что Кудрявцева была занята съемками своей второй программы. Недавно в эфир вышел новый резонансный выпуск шоу "Секрет на миллион", в котором своими откровениями поделились Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко.

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Источник — dni.ru
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