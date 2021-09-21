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Буланова поставила условие, заговорив о тайном возлюбленном

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Татьяна Буланова придерживается типичных женских суеверий.

Исполнительница хита "Не плачь" не афиширует свою личную жизнь. О том, что у блондинки появился новый избранник, поклонники узнали чуть ли не год спустя. Теперь фанатов очень интересует личность мужчины, сумевшего покорить сердце звезды. Однако Татьяна Буланова продолжает молчать, и это ее осознанная позиция.

Отвечая на вопросы поклонников, певица подчеркнула, что она состоит в романтических отношениях, однако не считает нужным называть имя своего избранника.

"Счастье любит тишину," – заявила артистка, отметив, что это обычное женское суеверие, которое ей близко.

Знаменитость пообещала: если они с возлюбленным оформят свой союз официально, то она обязательно поделится с публикой подробностями произошедшего. Пока же отношения еще не перешли на такой уровень, а значит, лучше о них помолчать.

В интервью Wday.ru Татьяна Буланова также подчеркнула, что она не одобряет звездных романов и браков, которые совершаются ради пиара. Артистка не любит подобной фальшивой игры на публику с целью повышения собственных рейтингов, поэтому в ее жизни такого не будет.

Несмотря на то, что певица отказывается называть имя возлюбленного, в Сети уже вычислили, что избранником звезды является мужчина из Санкт-Петербурга, который младше артистки на 19 лет.

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Источник — dni.ru
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