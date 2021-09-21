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Бывший муж инициировал судебный процесс против Полины Гагариной

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Казалось бы, конфликт Полины Гагариной и ее бывшего супруга исчерпан. Прошло достаточно времени, певицу уже несколько раз замечали с другими мужчинами, а выглядит она просто великолепно. Однако фотограф смог удивить всех.

Дмитрий Исхаков подал в суд на бывшую супругу. Эту информацию подтвердил столичный Тверской районный суд. Оказалось, что все случилось 16 сентября. Причина предстоящего разбирательства не является тайной. Все дело в детях. Дмитрий намерен отстоять свое право на регулярные встречи с наследниками Полины.

Внезапно для многих выяснилось, что речь идет не только о дочери Исхакова, Мие, но и о его 13-летнем пасынке, Андрее. Мальчик родился в браке артистки с Петром Кисловым. С отчимом у него были крайне теплые и доверительные отношения, но в последнее время все слегка изменилось. Судя по всему, громкий развод оставил свой след и здесь. Сам фотограф ранее отмечал, что такое поведение он может объяснить только непростым переходным возрастом мальчика.

Многих интересует вопрос, встретятся ли бывшие возлюбленные в суде, или Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков отправят своих представителей, чтобы они уладили все дела. Ответа пока нет. В данный момент дело готовят к рассмотрению, судья пока не назначен.

Ранее фотограф был крайне возмущен ситуацией. Он рассказал своим поклонникам о трудностях, с которыми столкнулся. Дмитрий отметил, что такое развитие событий ему "в страшном сне никогда бы не приснилось". Он был убежден, что они с Полиной спокойно обсудят и договорятся о том, что он сможет видеть дочь в любой момент.

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Источник — dni.ru
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