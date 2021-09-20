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В деле о тайной дочери Королевой всплыли огромное наследство и гражданство США

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Недавно певица Наталья Королева и ее муж Сергей Глушко стали гостями программы "Секрет на миллион" на НТВ. Цель программы – услышать ответы знаменитостей на самые каверзные вопросы. Самый честный и смелый получит один миллион рублей.

Звездная пара смело отвечала на вопросы Леры Кудрявцевой. Так, телезрители узнали о том, как супруги пережили измены танцовщика и прерванную беременность исполнительницы.

Также артистка рассказала о том, что у нее есть внебрачная дочь. Эту информацию она скрывала от всех, даже от Глушко и мамы. Два года назад Наталья отдала своему знакомому-гею яйцеклетку. Сейчас он проживает в США уже с 2-летней наследницей.

Поговаривают, что Королева получила за процедуру огромные деньги от отца девочки. Помимо этого есть еще несколько фактов, которые очень заинтересовали адвоката Андрея Алекшина.

"Возможно, в этом и кроется тайный смысл всей этой истории. Паспорт гражданина США, все его права и свободы вполне могут быть одной из целей» – заявил мужчина.

Он полагает, что брюнетка также планирует подать на гражданство США. Позже, возможно, она заявит на право содержать дочку, чтобы получить наследство миллиардера Леонида Радвинского – новоиспеченного отца.

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Источник — dni.ru
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