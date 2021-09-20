Полезное

Разведение кур теперь грозит крупным штрафом

Печать

Россияне продолжают сталкиваться с законами, которые вызывают недоумение.

На этот раз под запрет попало разведение мелкой сельскохозяйственной живности, в том числе кур, на землях для садоводства.

Как сообщает «Российская газета», соответствующий запрет подтвердил Верховный суд РФ. За нарушение данной нормы гражданам России предстоит выплатить крупный штраф.

Как указано в решении, садовый земельный участок предназначен для отдыха граждан и (или) для выращивания сельскохозяйственных культур для собственных нужд. На нем можно возводить дачные дома, различные хозяйственные постройки и гаражи.

Если гражданин собирается разводить животных, то его участок должен относиться к личному подсобному хозяйству. Исключение сделали для размещения ульев. Но для этого хозяин должен заручиться согласием соседей.

Штраф за разведение животных будет назначаться исходя из кадастровой стоимости земельного участка, от 0,5 до 1 процента, но не менее десяти тысяч рублей.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте