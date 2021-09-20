Разведение кур теперь грозит крупным штрафом

20.09.2021 | 14:15

Россияне продолжают сталкиваться с законами, которые вызывают недоумение.

На этот раз под запрет попало разведение мелкой сельскохозяйственной живности, в том числе кур, на землях для садоводства.

Как сообщает «Российская газета», соответствующий запрет подтвердил Верховный суд РФ. За нарушение данной нормы гражданам России предстоит выплатить крупный штраф.

Как указано в решении, садовый земельный участок предназначен для отдыха граждан и (или) для выращивания сельскохозяйственных культур для собственных нужд. На нем можно возводить дачные дома, различные хозяйственные постройки и гаражи.

Если гражданин собирается разводить животных, то его участок должен относиться к личному подсобному хозяйству. Исключение сделали для размещения ульев. Но для этого хозяин должен заручиться согласием соседей.

Штраф за разведение животных будет назначаться исходя из кадастровой стоимости земельного участка, от 0,5 до 1 процента, но не менее десяти тысяч рублей.