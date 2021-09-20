Королева раскрыла существование двухлетней дочери

20.09.2021 | 08:00

Наташа Королева сумела заработать на внебрачной дочери. Как оказалось, артистка получила в подарок от отца девочки 50 биткоинов, что по сегодняшнему курсу равно 175 миллионов рублей.

Напомним, ранее стало известно, что у певицы Наташи Королевой в Сан-Франциско подрастает двухлетняя дочь. Муж вокалистки, Сергей Глушко, не является отцом малышки.

Артистка отдала свою яйцеклетку бездетному другу, который много лет живет в Америке. "У него нестандартные отношения, обычным способом родить ребенка он не мог", – рассказала Наташа Королева в эфире программы "Секрет на миллион". Малышку выносила суррогатная мать.

По документам девочка не является дочерью Королевой. В свидетельстве о рождении ребенка указан только папа.

Наташа периодически навещает девочку в США. Артистка даже показала несколько фото с малышкой. По словам знаменитости, ее крошка “курносая и голубоглазая”.