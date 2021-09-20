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Дмитрию Колдуну сожгли лицо

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В свежем интервью певец Дмитрий Колдун рассказал, что участие в шоу "Точь-в-точь" приносило ему неимоверное удовольствие. Благодаря проекту зрители узнали вокалиста с новой стороны. Однако на съемках шоу артисту сожгло лицо.

Однажды во время подготовки к номеру Колдун почти шесть часов просидел в кресле гримера. Артисту можно было отлучаться только в туалет. Дмитрию то и дело становилась дурно от запаха клея, которым прикрепляли элементы грима. По словам певца, специалисты пользовались очень ядовитым клеящим составом для обуви. После программы грим снимали промышленным растворителем. От контакта с едкой жидкостью у Колдуна остались ожоги на лице.

На плохом Дмитрий старается не зацикливаться. Вокалист отметил, что ожоги зажили, а хорошие воспоминания о проекте остались.

Дмитрий Колдун рассказал также, что в период пандемии сидел без работы и уделял время семье. Несколько недель подряд вокалист был рядом с супругой и детьми. У артиста подрастает восьмилетний сын Ян и пятилетняя дочь Алиса.

С женой Викторией Дмитрий познакомился еще во время учебы в школе. Колдун и его избранница знакомы более 20 лет. Певец не скрывает, что его работа связана с большим количеством соблазнов – вокруг него очень много красивых девушек. Между тем вокалист дорожит браком.

Освободившееся во время пандемии время он посвятил поиску нового звучания. Знаменитость ушла от привычной манеры исполнения. Теперь песни Колдуна будут легкими и мелодичными.

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Источник — dni.ru
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