Часть пенсионеров получат в октябре новые выплаты

20.09.2021 | 08:08

В зависимости от региона и рода трудовой деятельности прибавки для пожилых россиян могут составить до 50%.

В частности, с 1 октября 2021 года будут ощутимо увеличены военные пенсии. Они вырастут сразу на 3,7%. Экономист Андрей Лобода обратил внимание, что средний размер выплат военным пенсионерам в России составляет 25 тысяч рублей: таким образом, надбавка составит порядка тысячи рублей. Более того, военнослужащих также ждёт повышение окладной части зарплат в зависимости от должности и звания.

В начале второго месяца осени также произойдет индексация пенсий по старости, которая затронет граждан в возрасте старше 80 лет. Прибавку смогут получить те пожилые россияне, которые отметили юбилей в сентябре или раньше. Остальным людям старшего поколения выплаты повысят спустя месяц после 80-го дня рождения. При этом обращаться в Пенсионный фонд и писать каких-либо заявлений не нужно: перерасчет произойдет автоматически.

Самая большая надбавка в рамках индексации пенсии с 1 октября 2021 года ждет ветеранов труда в условиях Крайнего Севера и приравненных к ним условий и территорий. На увеличение выплат могут рассчитывать "полярники", проработавшие свыше 15 лет. Для них пособия вырастут на целых 50%. А те, кто трудился более 20 лет на землях, приравненных по статусу к Крайнему Северу, могут рассчитывать на надбавку в размере 30%.

Помимо них индексация пенсий полагается тем россиянам, кто завершил трудовую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в мае 2021 года.