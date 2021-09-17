Стал известен календарь выходных и праздников в 2022 году

17.09.2021 | 10:47

Правительство РФ утвердило перенос выходных дней в 2022 году. На новогодние праздники россиянам отведут 9 дней.

«Выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно. Нерабочая суббота, 5 марта, перенесена на понедельник, 7 марта», — указано в telegram-канале правительства РФ.

Соответственно, на майские праздники страна будет отдыхать с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Общее число нерабочих дней составит семь.

Кроме того, россияне смогут отдохнуть 23 февраля, с 6 по 8 марта.

В июне в честь Дня России выходные продлятся с 11-го по 13-е число. Осенью праздничными станут даты с 4 по 6 ноября.