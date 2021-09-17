Мать Корчевникова отчаялась из-за происходящего с сыном

17.09.2021 | 12:48

В студии программы "Судьба человека" на телеканале "Россия-1" ежедневно появляются звездные гости, каждый из которых рассказывает Борису Корчевникову уникальную историю о своей жизни.

Однако нередко фокус беседы смещается и на самого ведущего. Журналист не скрывает, что он мечтает о детях и счастливой семейной жизни, но пока построить настоящую ячейку общества не получается.

Недавно в разговоре с очередным звездным гостем Корчевников намекнул, что даже мама уже переживает за сына-холостяка. "Мама называет меня старым дедом, ведь в свои 39 я не женат," – признался телеведущий.

Вероятно, родительница знаменитости уже просто отчаялась, так как давно мечтает познакомиться с невесткой и получить внуков, но счастливых перемен пока не случается. Сам же журналист как-то признался, что до сих пор не женат именно потому, что знакомил потенциальных невест с мамой.

Довольно продолжительное время Борис Корчевников состоял в отношениях с актрисой Анной Сесиль-Свердловой, и влюбленные уже задумывались о свадьбе, но потом что-то пошло не так. Пара рассталась, но ведущий до сих пор с теплотой вспоминает о бывшей избраннице, которая помогла ему освоиться в церкви.