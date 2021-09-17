«Деменция прослеживается»: Анна Нетребко стремительно теряет память

17.09.2021 | 10:27

Оперная дива раскрыла тайну о здоровье. Анна Нетребко заговорила об опасном заболевании.

Знаменитая вокалистка испытывает серьезные трудности в работе. Анна Нетребко призналась, что исполнять на сцене партии стало все сложнее. По словам 49-летней женщины, в силу возраста уже начинает развиваться слабоумие — в памяти появились провалы.

"Деменция прослеживается уже. Я вот буквально последние несколько месяцев начала ощущать. Как-то начинают иногда забываться слова. Вроде как начинаешь петь и думаешь: что дальше? Вот раньше такого не было", — заявила звезда на шоу "Вечерний Ургант". Знаменитость не исключает, что заболевание мог спровоцировать перенесенный ковид.

Голосистая брюнетка отметила, что старается бороться с недугом, чтобы продолжать выступать на концертах и радовать поклонников своим вокалом. По мнению врачей, деменция характеризуется необратимой потерей памяти, так как распад психических функций приводит к поражению мозга. Забывчивость — это лишь первый сигнал, с которого начинаются проблемы. Сейчас Анна Нетребко намеренно нагружает мозг в надежде, что патология приостановится.

Напомним, в сентябре певицу сразило тяжкое горе. Звезда потеряла любимого отца Юрия Николаевича. Мужчина скончался на 87 году жизни. Анна Нетребко отметила, что гордится покойным родственником.